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Этот вопрос по ПДД запутал немало водителей: разрешено ли повернуть на перекрестке и по какой траектории?

Этот вопрос по ПДД запутал немало водителей: разрешено ли повернуть на перекрестке и по какой траектории?

Вспоминаем знаки и разметку.Начинающим водителям тяжелее всего передвигаться по городу — слишком много знаков, разных вариантов разметки, светофоров с дополнительными секциями, ну и других участников дорожного движения.

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