Этот вопрос по ПДД запутал немало водителей: разрешено ли повернуть на перекрестке и по какой траектории?

Вспоминаем знаки и разметку.Начинающим водителям тяжелее всего передвигаться по городу — слишком много знаков, разных вариантов разметки, светофоров с дополнительными секциями, ну и других участников дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии