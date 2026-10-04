«I Saw You Dancing» знали миллионы — а самих Yaki-Da почти забыли: почему дуэт исчез после одного большого хита и что стало с солистками

«I Saw You Dancing» узнаётся быстрее, чем многие вспоминают название группы. В середине 1990-х песня вывела шведский дуэт Yaki-Da далеко за пределы Скандинавии: в США она добралась до 54-го места Billboard Hot 100 и 11-й строки танцевального чарта Billboard, а в нескольких странах вошла в топ-10.
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