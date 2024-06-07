Новый раскол Европы

С конца мая этого года власти четырех европейских стран признали Палестину в качестве независимого государства, пойдя тем самым наперекор позиции США, согласно которой палестинцы должны сначала добиться такого признания от Израиля.
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