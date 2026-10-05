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ladyTravel Club

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Прямые рейсы из Москвы на Лангкави могут появиться в 2027 году

Какие вопросы необходимо решить до запуска полетов.

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