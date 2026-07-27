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Царьград

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Парламент Белоруссии и России признал геноцид советского народа

Парламент Белоруссии и России признал геноцид советского народа

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России признало действия немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа и призвало ООН и международные парламенты поддержать заявление.

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