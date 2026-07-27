Парламент Белоруссии и России признал геноцид советского народа

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России признало действия немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа и призвало ООН и международные парламенты поддержать заявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии