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Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе

Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили якобы наращивание российских войск вокруг страны и предложения по безопасности, выдвинутые РФ.

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