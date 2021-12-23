Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили якобы наращивание российских войск вокруг страны и предложения по безопасности, выдвинутые РФ.