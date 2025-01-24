24 января - День госслужащего в России В.В.Путин считает и призывает не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем.
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24 января - День госслужащего в России В.В.Путин считает и призывает не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем.