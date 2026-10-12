Правительство выделит «Почте России» 7 млрд рублей из резервного фонда

Правительство до конца 2026 года выделит 7 млрд рублей из резервного фонда для «Почты России» на выравнивание финансового положения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».
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