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Правительство выделит «Почте России» 7 млрд рублей из резервного фонда

Правительство до конца 2026 года выделит 7 млрд рублей из резервного фонда для «Почты России» на выравнивание финансового положения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».

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