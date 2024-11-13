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Премьер Грузии Кобахидзе: президентские выборы могут пройти в январе 2025 года

Премьер Грузии Кобахидзе: президентские выборы могут пройти в январе 2025 года

Президентские выборы в Грузии, предположительно, пройдут в январе 2025 года. Об этом в беседе с журналистами на климатической конференции ООН в Баку заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

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