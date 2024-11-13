Премьер Грузии Кобахидзе: президентские выборы могут пройти в январе 2025 года

Президентские выборы в Грузии, предположительно, пройдут в январе 2025 года. Об этом в беседе с журналистами на климатической конференции ООН в Баку заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии