Трамп: США все еще передают Украине разведданные

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон практически восстановил передачу разведданных Киеву.
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