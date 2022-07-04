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“Он был деспотичен”: любимчик Киркорова Дмитрий Колдун впервые рассказал, через какие муки ему пришлось пройти

“Он был деспотичен”: любимчик Киркорова Дмитрий Колдун впервые рассказал, через какие муки ему пришлось пройти

Популярный исполнитель из Белоруссии, любимый подопечный поп-короля отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова 37-летний Дмитрий Колдун впервые откровенно рассказал о своём трудном детстве, в котором он перенёс жестокое обращение со стороны отца.

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