“Он был деспотичен”: любимчик Киркорова Дмитрий Колдун впервые рассказал, через какие муки ему пришлось пройти

Популярный исполнитель из Белоруссии, любимый подопечный поп-короля отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова 37-летний Дмитрий Колдун впервые откровенно рассказал о своём трудном детстве, в котором он перенёс жестокое обращение со стороны отца.
Популярный исполнитель из Белоруссии, любимый подопечный поп-короля отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова 37-летний Дмитрий Колдун впервые откровенно рассказал о своём трудном детстве, в котором он перенёс жестокое обращение со стороны отца.
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