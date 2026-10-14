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Новости Брянска

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Трубчевским коммунальщикам не выплатили больше 1 млн рублей зарплаты

Трубчевским коммунальщикам не выплатили больше 1 млн рублей зарплаты

Задолженность по зарплате сотрудникам МУП «Жилкомсервис города Трубчевск» превысила 1,1 млн рублей, деньги выплачены после вмешательства прокуратуры.

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