«Луна-27б» может быть запущена на Северный полюс Луны или ее обратную сторону

Пуск автоматической межпланетной станции «Луна-27б» может быть осуществлен на Северный полюс Луны либо на ее обратную сторону, сообщил научный руководитель Института космических исследован РАН и научный руководитель первого этапа лунной программы Лев Зеленый.
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