Аргументы недели

98 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кожин
    И куда пойдут молдаване, если разорвут дип.связи с Россией? В соседнюю Румынию? Так румыны об этом и мечтают. Чтобы б...Депутат Верховног...
  • XXX_life_XXX X_very hard_X
    если брать частные случаи- знаете как говорят в семье не без урода, в том числе и старички бывают оч. капризные, ну а...За свои же деньги...
  • Владимир Сабакарь
    Оглу уже в НАТО?Офицер НАТО Атлам...

Балицкий назвал хаотичный артобстрел Васильевки в Запорожской области новым свидетельством агонии и злобы войск Украины

Балицкий назвал хаотичный артобстрел Васильевки в Запорожской области новым свидетельством агонии и злобы войск Украины

Врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий назвал хаотичный артиллерийский обстрел расположенной в регионе Васильевки новым свидетельством агонии и злобы Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх