Балицкий назвал хаотичный артобстрел Васильевки в Запорожской области новым свидетельством агонии и злобы войск Украины

Врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий назвал хаотичный артиллерийский обстрел расположенной в регионе Васильевки новым свидетельством агонии и злобы Вооруженных сил Украины.
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