Во вторник, 2 января, в Ереване неонацисты провели марш в честь дня рождения лидера армянского фашизма Гарегина Нжде, создателя армянского национального легиона Вермахта, впоследствии осужденного советской властью за работу на Гитлера.
Армянские нацисты в центре Еревана. При участии американцев и по благословлению Пашиняна
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
вот и армяне раскрылись во всей красе .Всю жизнь как я видел Армян всегда предчувствовал что это враги всех славян и рем более русских .Гнать их с России домой , а то классно туту пристроились
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17 час.
Андрей Баканин
Ну что, армяшки? Эти вы*лядки вам тоже жить не мешают? На Украине хатаскрайники тоже говорили: правый сектор не опасен, он на выборах меньше процента составляет. Сейчас ся Украина - ПС! ПС рулит и загоняет всех на могилизацию.
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17 час.
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