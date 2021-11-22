Егор Сорин: «Решили, что Степанова пропустит этап Кубка мира в Руке и будет готовиться в Лиллехаммеру. Загружать ее пока рано»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о том, почему Вероника Степанова не вошла в состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх