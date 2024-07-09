В Ижевске начался ремонт перекрестка Пойменной улицы и Сарапульского тракта

На пересечении улицы Пойма и Сарапульского тракта в Ижевске начались дорожно-ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба администрации города, старое дорожное покрытие будет демонтировано, после чего на предполагаемые уширения уложат щебень и асфальтобетон в два слоя.
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