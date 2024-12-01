Четыре золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Китайской национальной олимпиаде по математике

На 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике (Chinese Mathematical Olympiad, CMO 2024), проходившей в городе Нинбо провинции Чжэцзян, все шесть участников российской сборной получили медали – четыре золотые и две серебряные.
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