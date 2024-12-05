День начала контрнаступления советских войск под Москвой Эту дату можно назвать первым переломным моментом в Великой Отечественной войне, который дал надежду на окончательную победу над фашизмом.
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День начала контрнаступления советских войск под Москвой Эту дату можно назвать первым переломным моментом в Великой Отечественной войне, который дал надежду на окончательную победу над фашизмом.
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