«Аэрофлот» вновь начнет летать в Абу-Даби

«Аэрофлот» сообщил о возобновлении своих регулярных полетов из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби. Согласно релизу компании, полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии