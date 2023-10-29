«Аэрофлот» вновь начнет летать в Абу-Даби

«Аэрофлот» сообщил о возобновлении своих регулярных полетов из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби. Согласно релизу компании, полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800.