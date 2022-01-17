Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»

Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»

По прибытию самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

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