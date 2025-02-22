Апельсиновая подкормка для орхидей

Зимой апельсины становятся обычным явлением почти в каждом доме. Когда цены на эти фрукты были не слишком высоки, садоводы покупали их в качестве вкусного перекуса и для помощи в росте комнатных растений.
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