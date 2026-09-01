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Нижегородская правда

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Единую цифровую платформу для межвузовских кампусов могут создать в России

Единую цифровую платформу для межвузовских кампусов могут создать в России

Инициативу по объединению новых университетских кампусов России в единую образовательную сеть представили на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

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