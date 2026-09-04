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Советник президента Кобяков: только Россия может спасти Украину от вымирания

Советник президента Кобяков: только Россия может спасти Украину от вымирания

Точка невозврата на Украине пройдена. Такое заявление сделал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, чьи слова привело РИА «Новости».

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