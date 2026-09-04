Точка невозврата на Украине пройдена. Такое заявление сделал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, чьи слова привело РИА «Новости».
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Пусть Кобяков Россию с п а с ё т от вымирания!!!!!!