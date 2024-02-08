Озвучен перечень профессий с высоким риском выгорания

Специалисты раскрыли, какие профессии больше остальных подвержены риску выгорания. Если любить свою работу, то время за ней будет проносится незаметно, а настроение не будет ухудшаться из-за скорых сборов на рабочее место.
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