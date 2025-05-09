Екатерина Прокопьева поздравила северян с 80-летием Победы

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые земляки! Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые земляки! Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину священной даты, которая навсегда запечатлена в народной памяти как символ доблести и мужества тех, кто отстоял свободу и независимость для будущих поколений.