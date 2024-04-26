В Омской области средняя зарплата достигла 58 тысяч рублей, заявили в Омскстате. По информации статистиков, на местных предприятиях платят от 19 до 240 тыс.
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В Омской области средняя зарплата достигла 58 тысяч рублей, заявили в Омскстате. По информации статистиков, на местных предприятиях платят от 19 до 240 тыс.