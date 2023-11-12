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Царьград

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Оставь велосипед всяк сюда входящий: русских не пускают в Финляндию на велосипедном транспорте

Оставь велосипед всяк сюда входящий: русских не пускают в Финляндию на велосипедном транспорте

Рассказываем, почему русских не пускают в Финляндию на велосипедах.Крупные пункты пропуска на юго-востоке Финляндии ввели запрет на въезд в страну на велосипедах из России с 9 ноября, об этом сообщили РИА Новости.

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