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Драгметаллы в тренде: Мосбиржа фиксирует кратный рост сделок

Драгметаллы в тренде: Мосбиржа фиксирует кратный рост сделок

Рынок драгоценных металлов на Московской бирже в августе 2026 года продемонстрировал заметное оживление: объём операций перешагнул отметку в 506,1 млрд рублей, что соответствует росту в 2,1 раза относительно аналогичного месяца прошлого года.

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