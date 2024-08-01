Жители России сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube

Жители России сообщают о проблемах с доступом к видеохостингу YouTube. Данные профильных сервисов показывают, что на данный момент зафиксировано более двухсот жалоб на сбои в работе хостинга, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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