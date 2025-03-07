Хинштейн: в Курской области местная жительница подорвалась на мине «Лепесток»

Жительница Курской области пострадала, наступив на украинскую мину «Лепесток».Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что госпитализирована женщина 1979 года рождения.
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