Строгинский Арбат Булата Окуджавы

Как школа, в которой учился знаменитый бард, заново родилась на улице Кулакова «Ваше благородие, госпожа удача», «Кавалергарда век недолог», «Нам нужна одна победа»… Большинство из нас легко могут продолжить эти строки и напеть мотив этих песен.