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FiNE NEWS

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Танкисты ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области в День танкиста

Министерство обороны России сообщило, что в День танкиста экипажи танков Т-80БВМ, входящие в состав 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север», уничтожили позиции украинских формирований в Харьковской области.

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