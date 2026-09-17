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Царьград

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Суд отпустил из СИЗО челябинских дальнобойщиков, обвиняемых в атаке БПЛА на военные аэродромы

Суд отпустил из СИЗО челябинских дальнобойщиков, обвиняемых в атаке БПЛА на военные аэродромы

Следствие не смогло убедить суд продлить срок их содержания под стражей. Челябинских водителей Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина, проходящих по делу об атаке беспилотников на военные аэродромы, выпустили из следственного изолятора.

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