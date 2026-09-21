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Регион 29

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Экс-заместителя главы Архангельска осудили за срыв программы переселения из аварийного жилья

Святослав Чинёнов, возглавляя комиссию по признанию жилья аварийным, не включал ветхие дома в программу расселения — из-за истечения срока давности он освобожден от назначенного наказания в виде трех лет лишения свободы.

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