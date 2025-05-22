Два миллиона человек проголосовали на предварительном отборе «Единой России»

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что в предварительном голосовании партии, определяющем кандидатов на выборы 2025 года, приняли участие 2 миллиона избирателей.
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