Следственный комитет возбудил дело после крушения катера на Волге

На Волге у села Березовая Лука 22 сентября катер врезался в берег, что привело к гибели двух человек.
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