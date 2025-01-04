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В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск судов

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск судов

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и отправку рейсов с 10:15 мск. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

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