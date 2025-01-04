В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск судов

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и отправку рейсов с 10:15 мск. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии