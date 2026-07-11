Nissan Tekton: как я перестала мечтать о Patrol и полюбила индийский Duster

Признаюсь, когда я впервые увидела тизеры нового кроссовера Nissan, моё сердце пропустило удар. Линии кузова, оптика, эта дерзкая геометрия — в голове сразу зазвучали фанфары и пронеслась мысль: «Неужели японцы сделали маленький Patrol?».