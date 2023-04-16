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Le Point: основателя «Национального фронта» Ле Пена госпитализировали во Франции

Le Point: основателя «Национального фронта» Ле Пена госпитализировали во Франции

Основатель французской крайне правой партии «Национальное объединение» (прежнее название «Национальный фронт») Жан-Мари Ле Пен доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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