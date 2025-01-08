После заявлений Трампа о Гренландии Захарова напомнила, что он ещё не президент

Избранный президент США Дональд Трамп пока официально не вступил в должность. Об этом 8 января напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о желании включить Гренландию и Канаду в состав США.
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