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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Ротенберг о матче Россия – США: «Мы бы приняли в Сочи. Это было бы показательно и позитивно для развития дружественных отношений»

«Конечно, мы бы приняли в Сочи матч между сборными России и США. Это было бы очень здорово и показательно.

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