Действительно ли китайцы массово скупают российские продукты питания?

Власти Китая стали проводить проверки в магазинах русских товаров. Такие торговые точки в стране начали открываться массовоКитай охватил бум магазинов с «товарами из России», пишет газета South China Morning Post.
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