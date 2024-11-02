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Озерчанка отдала мошенникам 590 тысяч рублей после рассказа о финансировании экстремистов

Озерчанка отдала мошенникам 590 тысяч рублей после рассказа о финансировании экстремистов

Жительница Озерска перевела мошенникам 590 тысяч рублей через QR- код на экране банкомата. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новым способом получения наличных мошенниками становится перевод через QR-код на экране банкомата.

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