❕ Директор «Артека» Константин Федоренко стал лауреатом премии правительства РФ в области образования Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко удостоен премии правительства РФ 2026 года в области образования.
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