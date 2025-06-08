Дюжев, Пермякова и Остроумова растрогали зрителей на гала-концерте ЗМКФ

Яркое шоу прошло в Чите в рамках кинофестиваля. Александр Михайлов Предоставлено организатором мероприятия7 июня 2025 года в Чите состоялся долгожданный Гала-концерт, ставший ярким событием XII Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ).
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