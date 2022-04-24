“Активная травля”, – неприятности в жизни Максима Галкина перестали быть тайной

После начала спецоперации на Донбассе творчество Максима Галкина разделилось на до и после. С пародистом были подписаны контракты, но в одночасье он «остался с носом» и поспешно эмигрировал с семьёй в Израиль.
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