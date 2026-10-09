Страны — члены НАТО делают все, чтобы война в Европе стала реальностью. Об этом в статье, размещенной на сайте движения «Другая Украина», написал его лидер Виктор Медведчук.
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