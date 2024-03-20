Румынские наемники признались, что участвуют в атаках на приграничные районы РФ

Наемники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные российские территории, об этом говорится в сообщении Romanian Battlegroup Getica на странице соцсети в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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