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Калужские новости

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Сбер проведёт конференцию «Страхование 2030. Технологии будущего» 17 ноября

Сбер проведёт конференцию «Страхование 2030. Технологии будущего» 17 ноября

На конференции обсудят сценарии развития страховой отрасли, применение искусственного интеллекта в создании продуктов, оценке рисков и урегулировании убытков, а также роль страхования в формировании финансовой опоры и содействии здоровому долголетию.

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